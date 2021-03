Enit e UniCredit, partnership per rilanciare turismo e agroalimentare

15:29

Rafforzare il turismo e l’agroalimentare di qualità grazie a una stretta collaborazione che possa dar vita a iniziative e progetti comuni per la crescita delle imprese di entrambi i settore.

Questo l’obiettivo della partnership siglata tra Enit e UniCredit nell’ambito delle attività di ‘Made4Italy’, l’iniziativa di UniCredit che ha stanziato - per il triennio 2019-2021 - un plafond di 5 miliardi di euro a sostegno delle pmi italiane, oltre a servizi di consulenza dedicata.



Il ruolo della food experience

"L'Italia - sostiene Giorgio Palmucci, presidente Enit (nella foto) - manifesta tutta la propria autenticità anche attraverso espressioni artistiche culinarie: la tradizione enogastronomica made in Italy è ricercata in tutto il mondo e i turisti stranieri trascorrono notti in Italia per assaporarne questa cultura”.



La food experience, continua il presidente Enit, è tra i principali motivi che spingono i visitatori internazionali a scegliere una meta piuttosto che un’altra. “In Lombardia - sottolinea - si concentra la quota più alta della spesa estera per vacanza enogastronomica, circa 78 milioni di euro che incidono per il 22% sul totale nazionale di 354,5 milioni di euro. Nella top 5 anche Veneto con 53 milioni di euro, il 15% del totale, Piemonte, Toscana e Sardegna, dove si è speso il 10% del complessivo. In Campania sono stati spesi 6,4 milioni di euro per il turismo enogastronomico, pari all’1,8% del totale".



L’accordo è finalizzato a intraprendere azioni comuni di rilancio e di supporto al turismo italiano attraverso una logica di filiera integrata con il settore agroalimentare. “L’integrazione tra cibo, cultura e patrimonio paesaggistico è la strada da seguire per stimolare l’attrazione di nuovi flussi turistici - aggiungono Andrea Casini e Remo Taricani, Co-CEOs Commercial Banking Italy di UniCredit -. Come UniCredit stiamo lavorando in questa direzione già da alcuni anni e grazie a “Made4Italy” dal lancio del programma ad oggi abbiamo supportato con oltre 3,5 miliardi di euro le imprese agroalimentari/turistiche. L’accordo con Enit ci permetterà di dare un ulteriore impulso all’individuazione di progetti che puntano a valorizzare la sinergia tra i due settori, contribuendo al rilancio di un settore pesantemente colpito dagli effetti delle restrizioni legate agli spostamenti”.