08:32

Secondo appuntamento con TTG Newsroom, il nuovo format dei talk in diretta messo a punto dalla redazione di TTG Italia per affrontare e discutere su alcuni degli argomenti ‘caldi’ del momento.

Questa volta sul tappeto la prossima stagione in Sardegna, fra opportunità, speranze e criticità di una destinazione che ha molte carte da giocare in vista dell’estate.

'Sardegna, la grande scommessa' è il titolo del dibattito che verrà trasmesso mercoledì 31 marzo alle ore 14 in diretta sui canali Youtube e Facebook di TTG Italia.



A moderare gli interventi il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, che farà focus su un tema di grande attualità in compagnia di Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Group; Stefano Pompili, direttore generale di Veratour; Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna; Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna; Gianluigi Tiddia, 'Insopportabile', noto influencer nativo della Sardegna.

Sponsor dell'evento il tour operator Sardinia 360.