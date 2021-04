Torino diventa ‘Distretto turistico’ per decreto ministeriale

13:40

Nasce il Distretto Turistico della Città di Torino. Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale di istituzione, firmato dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, si è concluso l’iter per il nuovo distretto che comprende l’intero territorio rientrante nei confini amministrativi comunali, come definito nella delibera della Giunta Regionale del Piemonte del 18 settembre 2020 e dalla Conferenza dei servizi del 24 settembre 2020. L’iniziativa, come specifica Hotelmag, identifica la città con la formula della ‘burocrazia zero’.

“Il decreto sulla creazione del distretto turistico di Torino è un atto che la città aspettava da troppo tempo”, ha affermato il ministro Garavaglia -. Era stato richiesto dalla totalità dei soggetti economici, e non solo. Se ha visto la luce, è anche merito del sostegno istituzionale da parte del Prefetto di Torino, Claudio Palomba, e da Vittoria Poggio, assessora della Regione Piemonte a Cultura, Turismo, Commercio”.



E secondo l’assessore regionale a Internazionalizzazione, Rapporti con società a partecipazione regionale, Fabrizio Ricca, “l’iniziativa potrà dare impulso all’attività economica della città, oggi più che mai necessaria dopo gli effetti negativi della pandemia sul tessuto industriale del territorio”.