Friuli Venezia Giulia protagonista sul prossimo numero di TTG Magazine

15:33

Una guida dedicata alle agenzie di viaggi per vendere il prodotto Friuli Venezia Giulia. È questo il contenuto esclusivo che TTG Italia offre ai suoi lettori con il prossimo numero di TTG Magazine in distribuzione lunedì 12 aprile.

Otto pagine di contenuti dedicati in maniera specifica ai professionisti della distribuzione per valorizzare la costa e il prodotto turistico estivo della Regione.



Un ‘manuale’ da conservare in un’estate nella quale il turismo domestico la farà nuovamente da padrone, e per la quale occorre poter disporre di strumenti adeguati.



La guida per le agenzie sarà disponibile anche online sulla nostra Digital Edition.