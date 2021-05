Sardegna culturale: due webinar e uno speciale in collaborazione con TTG Italia per promuoversi al trade

09:44

Primo step, ieri, del progetto di aggiornamento e specializzazione per i professionisti del turismo culturale organizzato da TTG Italia per conto della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari a sostegno di Archeologika 2021, evento mirato alla promozione del patrimonio archeologico regionale sul mercato nazionale e internazionale.

Pubblicità

Il percorso, esclusivamente b2b, comprende due webinar e uno speciale cartaceo tagliato sulle esigenze delle agenzie di viaggi. Il primo webinar di aggiornamento per gli operatori culturali sardi si è tenuto ieri a cura della redazione TTG, sulla base di sondaggi realizzati dalla testata e sulla base delle notizie di attualità mirate al segmento.



Il 17 maggio seguirà la pubblicazione della Guida per i Consulenti di Viaggio realizzata da TTG, con informazioni accuratamente selezionate a supporto della presentazione e della vendita del prodotto archeologico sardo.



Sarà sempre rivolto alle agenzie il webinar del 31 maggio, veicolato da TTG per conto della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari. Un appuntamento che offrirà agli agenti un’ulteriore occasione di approfondimento sull’originale e vasta offerta di turismo culturale sul territorio dell'isola. P.T.