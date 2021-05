Oltre 300 aperture per la Giornata delle Dimore Storiche Italiane

17:40

Domenica 23 maggio ritorna la Giornata nazionale dell’associazione Dimore Storiche Italiane. Sono oltre 300 – di cui 127 in Toscana – le dimore comprese fra castelli, rocche, ville, parchi e giardini che apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere chi vorrà scoprire un pezzo di storia e di patrimonio artistico e culturale italiani.

L’iniziativa vedrà il patrocinio della commissione nazionale italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura e di Confartigianato ed è attuata in collaborazione con la Federazione italiana Amici dei Musei, l’Associazione nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati.

La Giornata nazionale Adsi rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del nostro Paese facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia.



Numerose le iniziative promosse dai proprietari sul territorio per la Giornata nazionale, da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Novità di quest’anno è il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto a tutti gli utenti di Instagram. Per partecipare basta caricare una foto sul proprio profilo usando l’hashtag #giornatanazionaleadsi2021. La giuria premierà soprattutto l’originalità degli scatti e selezionerà 25 fotografie che verranno esposte in una mostra presso Palazzo Bernardini a Lucca dal 4 al 26 settembre 2021, in concomitanza con la mostra dei vincitori del World Press Photo 2021.

È necessario prenotare la propria visita e recarsi alla dimora prescelta provvisti di mascherina.