‘Prossima fermata Roma’, al via la campagna della Capitale in 15 città italiane

08:00

Si chiama 'Prossima fermata Roma' la campagna pubblicitaria che viene lanciata dall'amministrazione capitolina per promuovere i viaggi di prossimità nella Capitale sul mercato domestico.

Pensata per attirare l'attenzione di chi si muove con i mezzi pubblici, la campagna interesserà 15 città italiane - Milano, Torino, Firenze, Bologna, Genova, Bergamo, Brescia, Como, Venezia, Bari, Salerno, Napoli, Perugia, Ancona, Parma - raggiungendo, in base alle stime dei fruitori del trasporto pubblico, circa 53mila persone. Attraverso il circuito IGPDecaux, che possiede l'esclusiva per affissione sulla maggior parte degli impianti dinamici e fissi afferenti al trasporto pubblico urbano nelle maggiori città italiane, saranno diffuse immagini accattivanti e inedite della Capitale con l'obiettivo di stimolare la voglia di venire o tornare a Roma.



Recupera invece fondi non spesi per la promozione 2020, la seconda iniziativa di comunicazione che, dal 31 maggio fino al 20 giugno, vedrà la veicolazione di video promozionali attraverso impianti digital vision nelle metropolitane di Milano, Torino e Napoli. A. D. A.