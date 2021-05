Draghi: “Per il turismo 9 miliardi e un hub digitale”

13:27

“Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l’Italia al turismo nostro e a quello straniero”. Ha esordito così il presidente del Consiglio, Mario Draghi (nella foto), al Question time della Camera dei Deputati in merito alle iniziative per il sostegno e il rilancio del turismo.

“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha spiegato Draghi – include, nel più lungo periodo, fondi integrati per circa 9 miliardi per sostenere la competitività delle imprese turistiche. È previsto inoltre lo stanziamento di 500 milioni di euro per aprire 100 nuovi siti culturali e 20 parchi pubblici. Infine, è previsto lo... (continua su HotelMag)