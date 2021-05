08:00

“Ok agli investimenti del Recovery, molto importanti, però nell’immediato non si può avere un’estate complicata da code in autostrada, per cui con un minimo di organizzazione bisogna limitare al minimo il disagio per i turisti”. Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, intervenuto a un incontro alla Camera di Commercio di Imperia.

E rispondendo alle domande degli imprenditori locali, come spiega riviera24.it, ha aggiunto: “Ci sono tantissime cose che si possono fare, ma fondamentale è rivedere il codice degli appalti, basta prendere la normativa europea”.



Riguardo poi agli aspetti più tecnici, come la riduzione della distanza minime fra gli ombrelloni, oara fissata a livello nazionale a 10 mq, ha aggiunto: “Le richieste mi sembrano ragionevoli, le misure dell’anno scorso hanno funzionato molto bene e non c’erano i vaccini, visto che quest’anno abbiamo anche i vaccini si possono rivedere un po’”.



Infine sull’obbligo del tampone per passare la frontiera: “Si deve arrivare ad una semplificazione, come in altre zone dove ci sono frontalieri, con accordi bilaterali e una fascia di 30 chilometri di rispetto”.