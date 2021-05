Demoskopika: estate sotto casa, ecco le big five del turismo nostrano

09:17

È una stagione in graduale, ma sicura ripresa l’estate che emerge dall’indagine realizzata da Demoskopika in collaborazione con l’Università del Sannio. E a sancirlo sono le cifre: gli arrivi totali tra italiani e stranieri saranno almeno 39 milioni, il 12% in più sul 2020, mentre le presenze dovrebbero salire a 166 milioni, facendo registrare un incremento di 16,2 punti percentuali.

Le regioni piùgettonate

Turismo in rimonta, dunque, grazie soprattutto alle performance di cinque regioni. In cima alle mete turistiche più ricercate dagli italiani per i prossimi mesi si posizionano, infatti, l'Emilia Romagna con 4,5 milioni di arrivi (+12,9%) e 23,1 milioni di presenze (26,3%), seguita dalla la Toscana con 4,1 milioni di arrivi (+13,4%) e 19,1 milioni di presenze (23,3%) e dalla Puglia con 1,9 milioni di arrivi (+13,6%) e 10,6 milioni di presenze, pari al 33,9% in più rispetto all’anno precedente.



La Sicilia riporterà invece 1,7 milioni di arrivi (+13,2%) e 6,5 milioni di presenze, mentre per la Sardegna Demoskopika stima 1,5 milioni di arrivi (+12,8%) e 8,2 milioni di presenze, il 20% in più sul 2020.



Stime prudenziali

Ma c’è un altro motivo di ottimismo per la stagione alle porte. Le stime dell’indagine, infatti, sono prudenziali, come evidenzia all’Ansa il presidente di Demoskopika Raffaele Rio: “Abbiamo ricevuto segnali che il comparto potrebbe registrare incrementi dei flussi ottimisticamente più rilevanti - sostiene -. Il piano vaccinazioni e il green pass rappresentano un indubbio incentivo nel processo di ripresa dei flussi turistici".



Vacanze italiane

E anche solo il 4,1% di loro ha già prenotato, oltre la metà degli italiani ha scelto di andare in vacanza nei prossimi mesi. Vacanza perlopiù all’interno dei confini nazionali: l’86,8% degli italiani dichiara infatti che non si recherà all’estero per il periodo di ferie.