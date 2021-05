Caorle inaugura la stagione estiva con tante novità

21:00

Il comune di Caorle ha inaugurato la stagione estiva ed è pronto ad accogliere i turisti con diciotto chilometri di spiaggia, mare pulito, dune, natura incontaminata.

Da sabato 15 maggio gli stabilimenti del Veneto hanno iniziato a riaprire, con le nuove regole delineate dalla Regione: le linee guida prevedono anche per quest’anno il distanziamento tra ombrelloni, in modo da garantire almeno 12 metri quadri per ogni ombrellone. Le ampie spiagge caorlotte hanno tuttavia permesso al Comune, attento alla sicurezza dei propri abitanti e di chi lo sceglierà come meta per le proprie vacanze, di garantire uno spazio tra i 14 e i 17 metri quadri per ogni ombrellone.



Le attrezzature in spiaggia verranno adeguatamente disinfettate ad ogni utilizzo e a fine giornata con prodotti ecocompatibili certificati e un'attenzione particolare verrà riservata anche alla sanificazione dei servizi igienici. Caorle metterà a disposizione inoltre del personale che si occuperà della sanificazione giornaliera delle aree gioco presenti sulla spiaggia. Verranno reintrodotte attività ludiche e di intrattenimento che garantiscano il rispetto delle misure di distanziamento e che verranno offerte gratuitamente. Quest'anno verranno ripristinate anche le piattaforme galleggianti al largo della spiaggia di Ponente.



Continua inoltre la lunga tradizione che ha visto le spiagge di Caorle ricevere la Bandiera Blu per 16 anni: anche nel 2021 la località ha ottenuto questo riconoscimento internazionale .

Quest'anno Caorle offre al turista anche itinerari all'aria aperta mettendo in rete con una nuovissima app, Caorle Slow Tourism, 300 chilometri di piste ciclabili.