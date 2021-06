Sardegna tra le isole più ricercate dagli europei, l'analisi di Musement

09:46

Sardegna sul podio delle isole più ricercate sul web da parte dei viaggiatori europei. L'analisi è stata effettuata da Musement, piattaforma digitale per scoprire e prenotare esperienze di viaggio in tutto il mondo, che ha preso in esame le ricerche condotte dai cittadini di 44 Paesi d'Europa, tramite Google, su 200 isole europee - potenziali mete turistiche - evidenziandone le preferenze.

In cima alla classifica Santorini davanti a Tenerife. A chiudere il podio ben due destinazioni ovvero Creta e la Sardegna, che risulta molto gettonata in Austria, Italia e Liechtenstein. Non è però l'unica meta italiana in classifica: a spiccare è anche la Sicilia, la preferita in Montenegro. L. F.