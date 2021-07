Il ritorno degli americani a Venezia e Roma

09:21

Sono tornati gli americani in Italia. Il turismo incoming li stava aspettando e piano piano eccoli sbarcare negli aeroporti, primi fra tutti in quelli delle città simbolo del turismo tricolore, Venezia e Roma.

Con il ripristino del volo di Delta su Venezia, sul finire della scorsa settimana sono sbarcati nella laguna i primi turisti dopo più di un anno e mezzo di stop. Il vettore ha riaperto con 3 voli la settimana sul Marco Polo da New York, che diventeranno 5 a settimana alla fine del mese. La compagnia aerea comincerà anche a collegare Atlanta e Venezia a partire dal 5 agosto. Con la riattivazione dei voli su New York di Delta Air Lines, "il nostro aeroporto riprende il contatto diretto con un mercato fondamentale per il Marco Polo e per tutta l'area servita" ha dichiarato Camillo Bozzolo, direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save.



Ma non è la sola Venezia a tirare un sospiro di sollievo. Anche Roma ricomincia a vedere in giro turisti a spasso per il centro.

“Sono 650 gli alberghi aperti in città su 1.200 – spiega Giuseppe Roscioli presidente di Federalberghi Roma -. Gli europei di calcio hanno sicuramente aiutato il settore, anche se le stanze occupate sono ancora in percentuale molto bassa rispetto agli anni precedenti. Si tornano però a vedere gli americani. Un segmento molto importante perché hanno grandi capacità di spesa”.