Eolie, nessun allarme Covid: “Non inneschiamo panico”

13:27

C’è malumore alle Eolie per le notizie che individuano due presunti focolai di Covid a Salina e a Stromboli. Cerca di fare chiarezza sulla situazione Christian Del Bono, presidente Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori Sicilia.

“I contagi registrati nell’isola di Salina si riferiscono ad episodi ormai abbondantemente superati e circoscritti da un paio di settimane. Quello di Stromboli, più recente, ha fatto prontamente scattare il sistema di quarantena e tracciamento per scongiurare eventuali rischi di diffusione che saranno comunque contenuti come da procedure” dice il presidente.



Insomma, nessun motivo di allarme, secondo Del Bono.



“Le Eolie fanno sempre notizia e questo da una parte ci fa piacere - continua Del Bono -. Dall’altra però, come in questo caso, rischiano di crearsi situazioni di imbarazzo non motivato per sindaci e operatori turistici chiamati a dover giustificare fatti del tutto fisiologici in una situazione pandemica”.