Veneto, innovazione per rilanciare il turismo

12:33

“Lo scenario è cambiato rispetto alla passata programmazione 2014-2020, e ora l’innovazione rappresenta una priorità per le imprese e per il settore del turismo, che coinvolge ed è influenzato da tutti i settori dell’economia”. È il commento di Federico Caner, assessore con delega ai Fondi Ee, al Turismo e all’Agricoltura, della Regione del Veneto, al termine del confronto con il Tavolo di Partenariato, costituito per la Programmazione 2021/2027.

Pubblicità

“Abbiamo visto nascere nuove reti di impresa e club di prodotto – ha aggiunto Caner -. È, quindi, inevitabile che la nuova linea di intervento interesserà la filiera del turismo, per integrare l’offerta e far crescere le destinazioni del Veneto... (continua su HotelMag)