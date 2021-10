Speranza sulla terza dose di vaccino: “La stiamo valutando per tutti”

10:10

I dati sull’efficacia vaccinale, monitorati dall’Istituto Superiore di Sanità, al momento non segnalano l’urgenza di una nuova campagna su vasta scala, ma il ministro della Salute Roberto Speranza non esclude che la terza dose di vaccino sia estesa anche per altre categorie, dopo la somministrazione agli over 60.

Parlando alla Camera Speranza ha detto che il suo dicastero sta valutando l’estensione generalizzata del richiamo per tutta la popolazione. Un’ipotesi che, secondo quanto riportato da Corriere della Sera, è stata definita “ragionevole” anche dal sottosegretario dello stesso dicastero, Andrea Costa.



L'efficacia della copertura

Per ora, comunque, la copertura fornita dalle prime due dosi del vaccino resta alta, soprattutto sul fronte delle ospedalizzazioni e delle terapie intensive, per non parlare dei decessi. In ogni caso il richiamo, come indica l’Ema, è rivolto a partire dai sei mesi dalla seconda dose. Quasi tutti gli under 60 supereranno questo intervallo a partire da inizio 2022.



No ai tamponi gratuiti

Per quanto riguarda, invece, la richiesta della gratuità dei tamponi per i 3 milioni di lavoratori non vaccinati, Speranza ribatte a Fratelli d’Italia spiegando che il costo è stato calmierato “mentre invece ricordo che il vaccino, la vera chiave per chiudere questa stagione e aprirne una nuova, è gratuito”.



Respinta anche l’ipotesi di un allungamento a 72 ore della durata del Green pass per chi si sottopone ad un test antigenico. La comunità scientifica ritiene infatti che non sia consigliabile, vista la minore attendibilità dei tamponi rapidi rispetto ai molecolari, che invece hanno una validità di tre giorni.