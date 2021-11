Il ritorno delle zone gialle: due Regioni cambiano colore da lunedì

12:44

Addio all’Italia tutta in bianco. Da lunedì prossimo due aree passeranno al colore giallo. Si tratta del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Bolzano, ma sotto controllo ci sono anche i dati di altre Regioni.

Come riporta corriere.it, il passaggio da bianco a giallo si verifica nel caso in cui l’incidenzia superi i 50 casi settimanali per 100mila abitanti, il livello di occupazione dei posti in area medica superi il 15% e quello in terapia intensiva il 10%.



In questo momento i fari sono puntati anche sulle Marche, oltre che sul Lazio e sulla Valle d’Aosta.



In Friuli le misure restrittive per i non vaccinati scatteranno già da lunedì.