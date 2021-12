La Basilicata si promuove nei Paesi scandinavi

17:23

La Basilicata mette nel mirino i bacini dei Paesi del Nord Europa per la propria attività di promozione e marketing del territorio. l’Apt ha avviato un’azione coordinata di attività nell’ambito della collaborazione con Aeroporti di Puglia: per il 2022 sono infatti previsti nuovi voli diretti dalla Scandinavia (Billund, Copenaghen e Stoccolma).

In collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), nel mese di novembre l’Apt Basilicata ha partecipato a due workshop in cui è stata presentata l’ampia offerta di spiagge, paesaggi, attività e cultura della Basilicata. A Stoccolma, inoltre, sempre in collaborazione con l’Enit, la Basilicata ha partecipato all’Italian wine day, un evento che ha visto una numerosa e qualificata partecipazione di pubblico.



“L’introduzione di nuove rotte che collegano alcuni dei nostri approdi aeroportuali di riferimento all’area scandinava – ha evidenziato il direttore generale di Apt Basilicata Antonio Nicoletti - ci consente di sviluppare delle azioni mirate a un mercato potenzialmente molto interessante per i nostri operatori, caratterizzato da un’alta propensione al viaggio anche in periodi di bassa stagione”.