A Rimini 140 eventi per il ‘Capodanno più lungo del mondo’

Il clou del palinsensto sarà ovviamente il 31 dicembre, ma a Rimini il Capodanno dura un mese. Ricchissimo il calendario, che prevede 140 eventi, iniziative e manifestazioni legate all’arte e alla musica. Tra l’altro il 18 dicembre vedrà l’atteso ritorno del maestro Riccardo Muti al Teatro Galli e il 19 dicembre si esibirà sempre nello stesso teatro il coro gospel più famoso del mondo: l’Harlem Gospel Choir.

La scelta di non rinunciare

“La scelta consapevole e cercata - spiega il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - è stata quella di fare e non rinunciare. Da settimane abbiamo cercato le modalità organizzative migliori per promuovere una festa che resti nel cuore e nella mente di chi vi parteciperà. Sappiamo bene cosa accade intorno a noi e tra noi: il tema della salute resta in cima a ogni considerazione. Ma intorno a questo si è scelto di mettere in piedi e armonizzare un inedito programma sviluppato contemporaneamente in 11 sedi e situazioni diverse: un ensemble di eventi durante il quale davvero Rimini, forse per la prima volta, presenta un programma analogo a quello delle grandi capitali europee”.



Undici sedi per festeggiare

La notte del 31 dicembre sarà dunque diffusa fra undici diversi spazi del centro cittadino, con musei aperti e visite guidate fino alle 3 di notte a Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor, Part, Teatro Galli, Domus e Museo della città, dj set e concerti fra piazza Malatesta, Arena Francesca da Rimini, Teatro degli Atti e ala nuova del Museo della città, piazza sull’acqua, brindisi d’arte in musica alla Domus del chirurgo e alla sala del Giudizio del Museo.



Una festa che sarà accesa da giochi di luci e colori per raccontare questo passaggio verso il nuovo anno con speciali spettacoli di video mapping.