Sci, dal primo gennaio nuove regole per gestori e utenti delle piste

14:02

Novità in arrivo sulle piste da sci. Il primo gennaio 2022 entrerà in vigore il DLgs 40/2021, che introduce nuove regole in materia di sport invernali, obblighi per i gestori degli impianti, nonché una stretta sui comportamenti irresponsabili dei frequentatori delle aree sciiabili, al fine di garantire maggior sicurezza.

La principale novità, riporta Repubblica.it, è l’assicurazione obbligatoria. Ogni sciatore dovrà dotarsi di una polizza. Nel decreto si legge: “Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. La sanzione per chi non rispetta l’obbligo è una multa da 100 a 150 euro più il ritiro immediato dello skipass.



Obbligatorio, inoltre, l’uso del casco per i minori di 18 anni. Il casco deve essere indossato nel momento in cui si agganciano gli sci agli scarponi. In questo caso, la pena prevista per i trasgressori è compresa tra i 100 e i 150 euro.



Codice della strada e obblighi gestori

Il decreto definisce inoltre un vero e proprio “codice della strada”, con limiti di velocità, regole di sorpasso e divieti da rispettare.



Tra gli altri obblighi per i gestori, oltre alla verifica delle assicurazioni, la manutenzione costante degli impianti e la segnalazione ben visibile di punti di pericolo e dei limiti di velocità, nonché la garanzia del primo soccorso nel caso di infortunio.