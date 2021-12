Capodanno in Italia, ecco le regioni preferite secondo Parclick

14:58

Trentino Alto Adige, Campania, Toscana, Liguria e Puglia. È questo il quintetto di regioni preferite dagli italiani che si metteranno in viaggio per fine anno.

Secondo un recente sondaggio di Parclick il 33,9% dei nostri connazionali ha intenzione di allontanarsi da casa nei prossimi giorni, preferendo destinazioni italiane e spostandosi in famiglia e in auto. "Sembra che molti italiani non vedano l'ora di prendersi una pausa alla fine dell'anno e di godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia, spostandosi per far visita ai propri parenti” commenta Niccolo Mariotti, direttore commerciale di Parclick Italia.



Una scelta italiana

Le mete nazionali sono le preferite dal 91,7% degli intervistati, contro l’8,3% che opta per le destinazioni internazionali. L'auto privata è la prima scelta fatta dagli intervistati di Parclick.it di (83,3%), seguita da aereo (6,2%), pullman (4,2%), treno (3,4%) e barca (0,7%). Le case private dei parenti sono l'alloggio preferito dalla maggioranza (56,2%), davanti agli alberghi (18,8%). Le altre opzioni scelte sono gli appartamenti in affitto (16,7%) e gli agriturismi (6,8%). Solo l'1,5% prevede di andare in campeggio.



Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 56,2% ha risposto che prevede di viaggiare per un massimo di 5 giorni. D'altra parte, un italiano su dieci pensa di stare lontano da casa solo per una notte a Capodanno.



Il viaggio in famiglia è l'opzione scelta dalla metà degli intervistati (52,1%), davanti a quello con gli amici (22,9%), in coppia (16,7%) o da soli (8,3%).