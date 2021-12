Concessioni balneari verso la riforma? Domani Garavaglia incontrerà le associazioni di categoria

17:27

Procedono i lavori per riformare le concessioni balneari. Dopo le sollecitazioni arrivate dall’Ue successivamente all’approvazione del Dl Concorrenza, per conformare il sistema delle concessioni italiano alla direttiva europea Bolkestein, il Governo Draghi sembra voler accelerare sulla creazione di una riforma ad hoc.

Secondo quanto si apprende da mondobalneare.com, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha convocato per domani, 28 dicembre, le associazioni di categoria del comparto per sottoporre loro i contenuti del disegno di legge.



Nei piani dell’Esecutivo, ci sarebbe la presentazione del decreto già entro la fine di gennaio 2022. Al suo interno dovrebbero essere delineate le procedure di assegnazione delle concessioni.



Parallelamente si dovrebbe procedere con la mappatura delle concessioni, così come previsto dal Dl Concorrenza.