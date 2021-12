Garavaglia: “Con gli operatori per la proroga della Cig”

10:21

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia condivide in pieno le preoccupazioni degli operatori legate all’incertezza sulla proroga della cassa integrazione. Così in una nota ministeriale il titolare del dicastero del turismo esprime la sua vicinanza al comparto e spinge per l’estensione degli ammortizzatori sociali.

“Il settore – commenta il ministro – è già stato duramente colpito dagli effetti economici della pandemia. E la diffusione della nuova variante rischia di provocare danni sociali, oltre a quelli di fatturato”.



“Bisogna dare certezze ai lavoratori. Ci sono migliaia di famiglie che non sanno cosa avverrà loro il 1° gennaio. Ci aspettiamo – conclude Garavaglia – che il ministro Orlando offra oggi loro garanzie”.