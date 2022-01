L’Etna innevato fa il tutto esaurito fino a fine febbraio

09:21

La Sicilia si guadagna un primato inaspettato in questo inverno 2022, quello del tutto esaurito sul suo prodotto neve più particolare, quello che coinvolge il vulcano.

Pubblicità

Le forti nevicate che hanno investito l’Etna, infatti, stanno richiamando sempre più turisti, per la maggior parte domestici, che stanno garantendo ai rifugi della montagna il tutto esaurito nei weekend fino a fine febbraio.



Al lavoro anche i maestri di sci, mentre gli operatori del ricettivo segnalano, si legge su Repubblica.it, che le forti richieste per trascorrere qualche giornata sulla neve stanno iniziando a far registrare presenze anche nell’infrasettimanale, un dato che nessuno si attendeva.



Sulle pareti del vulcano sono entrati in funzione tutti e quattro gli impianti sciistici disponibili, permettendo di sciare vista mare a tutti gli appassionati.