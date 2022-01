Green pass illimitato per chi ha la terza dose, la decisione del Governo

11:15

Il Governo ha deciso: per i vaccinati con terza dose il Green pass avrà una durata illimitata e non più di sei mesi, come previsto dal decreto in vigore. Si è infattti pensato di non porre più limite per chi ha completato il ciclo vaccinale, almeno fino a quando non arriverà il via libera alla quarta dose da parte di Ema e Aifa.

In questo modo, spiega il Corriere della Sera, non si rischia di far restare senza certificazione i tanti cittadini già vaccinati con terza dose a settembre, e che quindi avrebbero visto scadere a breve il Green pass.



Green pass che basterà ai viaggiatori provenienti dai Paesi dell’Unione europea per varcare i confini italiani, come da nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.