Viaggi in Italia, Enit promuove la ripartenza del mercato della Scandinavia

15:31

Buona ripresa dei mercati della Scandinavia sull’Italia. Lo dice Enit, che evidenzia come nell’ultimo trimestre 2021, le prenotazioni aeree dalla Danimarca verso la Penisola abbiano recuperato i volumi pre-covid, mentre quelle dalla Svezia siano arrivate al 74%.

"I viaggiatori dal Nord Europa sono preziosi per la ripresa delle città d'arte – dice il presidente Enit Giorgio Palmucci (nella foto) -: i visitatori dalla Svezia investono il 36,4% della spesa complessiva che nel 2019 è stata di 363 milioni di euro, mentre la Danimarca spende il 35,6% su 600milioni di euro, la Finlandia il 29,4% su 113 milioni di euro, la Norvegia il 22% su 183 milioni di euro e infine l'Islanda il 60% su 17 milioni di euro. A trarne beneficio anche il turismo active. La Finlandia spende su questo segmento il 7% del totale, la Svezia il 4,2%, la Danimarca il 2,4% e la Norvegia sfiora il 2,0%. Buone prospettive anche per il Mice: il viaggio d’affari in Italia è un segmento che rappresenta il 12,5% del totale della spesa di viaggio per la Danimarca, circa l’8% per la Finlandia, il 17,7% per la Norvegia e il 18,5% per la Svezia".



I Paesi del Nord Europa sono stati teatro, da giugno 2021, di una campagna promozionale dedicata all’Italia che si è appena conclusa e che ha utilizzato tutti i canali di comunicazione della Ticket, la più grande catena di agenzia di viaggi operante su tutti i mercati di riferimento (Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia) mediante proposte di vacanza tematiche diffuse attraverso micrositi Italia nelle varie lingue locali raggiungibili dai siti, social e newsletter, nonché con vetrine Italia nei negozi Ticket in Svezia e Norvegia.



Nel complesso, dai Paesi del Nord Europa si contano circa 1,9 milioni di viaggiatori sull’Italia, quasi 11,5 milioni di notti e circa 1,3 miliardi di euro di entrate economiche. La Lombardia è la regione che acquisisce la quota parte più alta della spesa complessiva in Italia per tre Paesi del Nord Europa: Finlandia (30,2%), Norvegia (34,2%) e Svezia (24,3%). I viaggiatori dalla Danimarca e dall’Islanda concentrano in Veneto rispettivamente il 19,8% e il 32,9% del totale speso in Italia.