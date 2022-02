Pnrr, al via il progetto dedicato al turismo delle radici

13:27

Prende il via il progetto “Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19”, realizzato con il sostegno tecnico e di indirizzo del Servizio centrale per il Pnrr.

L’iniziativa si inserisce nell’investimento per la ‘Attrattività dei Borghi’ del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla platea di italo-discendenti e oriundi italiani nel mondo, stimati in circa 80 milioni.



Il progetto è stato messo a punto dalla Farnesina e dal Ministero della Cultura con i contributi del Tavolo tecnico sul Turismo delle Radici, avviato nel 2018 in collaborazione con Regioni, enti locali, centri accademici e di ricerca, enti museali e biblioteche...(continua su HotelMag)