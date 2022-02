Crisi del turismo a Roma: un tavolo tecnico per misure urgenti

13:27

La crisi del turismo di Roma al centro di un incontro straordinario dell’Assemblea Capitolina, che, per voce della presidente Svetlana Celli, ha sottolineato “la necessità di attivare una stretta sinergia istituzionale, con un ascolto attento delle esigenze degli operatori, per lavorare con una visione chiara del futuro, con soluzioni incisive per far ripartire un comparto strategico dell’economia romana”.

I dati che l’impatto delle chiusure dovute alla pandemia ha avuto sul turismo romano sono rilevanti, con un calo delle presenze turistiche dell’80% e con 410 hotel, su circa 1.200 hotel, ancora chiusi. È quanto riferito dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aggiungendo che: “Abbiamo davanti una situazione drammatica, che i venti di guerra rendono ancora più preoccupante... (continua su HotelMag)