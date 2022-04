Città d’arte e turismo: la Pasqua della rinascita

09:49

I numeri del 2019 sono ancora lontani, ma è innegabile che la Pasqua del 2022 abbia segnato la prima vera inversione di tendenza da due anni a questa parte. I segnali positivi sono diversi, a iniziare da quelli delle città d’arte, arrivando fino alla ricomparsa degli stranieri.

Come riporta ilsole24ore.com, i dati sono positivi per Roma che, dopo due anni con il freno a mano tirato, torna a far segnare dati di occupazione interessanti, nonostante la mancanza degli arrivi da Russia e Cina. Bene anche Venezia e Firenze, con code nei musei.



Particolarmente positivo il dato per la Liguria che torna ai livelli pre Covid, come sottolinea la Federalberghi regionale.