Venezia: progetto 'Vacanze sicure in estate'

17:27

Bellezza, innovazione e sicurezza. Sono le tre parole chiave per il progetto “Vacanze sicure in Venice 2022”, in cui la tecnologia è protagonista, e che sarà attivo sino all’11 settembre, supportando così la sicurezza anche durante i grandi eventi, come il Salone Nautico, la Biennale Arte, la Festa del Redentore, la Mostra del Cinema e la Regata Storica.

Tra le novità, si legge su Hotelmag, il braccialetto di sicurezza ‘With me’, ideato soprattutto per i luoghi affollati, come le spiagge o la città, dotato di un Qr code che consente di recuperare in tempo reale i dati della persona indicata all’atto della registrazione del dispositivo per avere un contatto di sicurezza immediato con chi lo indossa (bambini, anziani, soggetti fragili).



Al dispositivo è collegato il potenziamento dell’app gratuita per smartphone ‘Vacanze Sicure in Venice’, che consente ai turisti di avere informazioni aggiornate, anche in lingua inglese, come ad esempio la dislocazione dei punti di Primo intervento, la mappatura e la geolocalizzazione dei defibrillatori automatici esterni, o gli orari di apertura delle farmacie.



Altro elemento di novità è rappresentato dal rafforzamento del presidio sanitario del litorale attraverso il servizio di elisoccorso, che sarà attivo anche in orario notturno, con possibilità di intervento anche in campi non illuminati e in spiaggia.