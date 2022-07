Sardegna da tutto esaurito, exploit di arrivi a giugno

08:00

Quella appena iniziata si prospetta come l’estate migliore per la Sardegna. A giugno, secondo i dati forniti dalla Regione, nei porti dell’isola sono arrivati 372.267 visitatori, di cui oltre 244mila a Olbia. Cagliari spicca al primo posto per numero di passeggeri negli aeroporti con 264.123 allo scalo di Elmas, 233.854 al Costa Smeralda di Olbia e 91.354 al Riviera del corallo di Alghero.

“I dati del mese di giugno confermano la tendenza che si era intravista sin dalle vacanze pasquali, con un forte interesse dei turisti per le vacanze nell'isola – commenta a Il Sole 24 Ore il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas -. Numeri che, a luglio e agosto, si consolideranno per eguagliare quelli del 2019, e verosimilmente superarli”.



Risultati buoni, nonostante gli intoppi

Per quanto riguarda, invece, il traffico aereo, l’assessore regionale al Turismo sottolinea i risultati già ottenuti nonostante qualche intoppo. “Rispetto ai numeri record del 2019 - spiega Gianni Chessa -, bisogna anche considerare che nelle ultime settimane ci sono state alcune giornate di sciopero, con relativi voli cancellati. Nonostante il Covid che non dà tregua, la guerra e il caro prezzi, due italiani su tre hanno già deciso di partire quest'estate”.