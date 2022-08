08:04

Oasi naturali ed enogastromonia: Autostrade per l'Italia, con l'iniziativa 'Wonders. Scopri l'Italia delle Meraviglie' ha selezionato le mete imperdibili della Penisola con la collaborazione del Touring Club, di Slow Food e del WWF.

Una selezione di mete presentate sul sito creato ad hoc, tramite il quale è stato lanciato anche un concorso per gli appassionati di produzione video dal titolo 'Diventa un Wondermaker' per raccontare l'Italia in 2 minuti.



Le mete selezionate

Il Touring Club, come precisato in una nota, ha selezionato 7 mete per scoprire gioielli nascosti del territorio. L'elenco comprende:



- Lago d’Iseo (Lombardia)

- Il Sileì (Veneto)

- Entroterra sanremese (Liguria)

- Valmarecchia (Marche)

- Lucca (Toscana)

- Tremiti (Puglia)

- San Leucio (Campania)



Il WWF invece ha scelto 6 Oasi in tutta la Penisola:



- Oasi gole del Sagittario (Abruzzo)

- Oasi grotte del Bussento (Campania)

- Oasi dei Ghirardi (Emilia-Romagna)

- Oasi di Miramare (Friuli-Venezia Giulia)

- Oasi di Valpredina (Lombardia)

- Oasi di Valmanera (Piemonte)



Infine Slow Food ha elencato 7 esperienze per il palato, nel rispetto delle tradizioni locali:



- I croxetti di Varese Ligure (Liguria)

- Le osmize del Carso (Friuli-Venezia Giulia)

- Tutte le forme della piadina (Emilia-Romagna)

- Andar per vigneti in Franciacorta (Lombardia)

- L’extravergine del Gargano (Puglia)

- Di collina in collina, alla scoperta di Verdicchio e Lacrima (Marche)

- La creazione della Pizza: dalla farina alla tavola (Campania)