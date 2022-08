Lombardia, bando per finanziare chi organizza eventi promozionali

17:43

La Lombardia continua a credere nella forza del settore turistico. Cresce infatti il numero di progetti ammessi al finanziamento del bando regionale 'OgniGiorno inLombardia', che a oggi ha già dato supporto a ben 91 nuove idee per valorizzare la promozione del territorio e delle sue eccellenze.

La prima finestra, aperta il 2 maggio, si chiuderà il 15 settembre e, come riporta ansa.it, per la quarta, quinta e sesta istruttoria di questa sessione del bando sono stati stanziati oltre 715mila euro su una dotazione complessiva di 4 milioni di euro. Le iniziative devono prevedere l'organizzazione di eventi in Italia o all'estero con lo scopo di attrarre visitatori verso le destinazioni della regione.

Gaia Guarino