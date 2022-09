Domani la Giornata del Panorama del Fai: i luoghi da scoprire

09:16

Torna domani, domenica 11 settembre, la Giornata del Panorama, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizza in collaborazione con Fondazione Zegna per promuovere e diffondere la conoscenza dei panorami italiani.

L’edizione di quest’anno - la nona - sarà un’occasione unica per osservare in modo attento e consapevole il paesaggio di quattordici beni della Fondazione situati in dieci regioni: il Castello di Avio, a Sabbionara di Avio (TN); il Castello e Parco di Masino, a Caravino (TO); il Castello della Manta, a Manta (CN); Villa Flecchia e Collezione Enrico, a Magnano (BI); la Torre del Soccorso, a Tremezzina, località Ossuccio (CO); l'Abbazia di San Fruttuoso, a Camogli (GE); Villa Rezzola, a Lerici (SP); Villa dei Vescovi, a Luvigliano di Torreglia (PD); Orto sul Colle dell’Infinito, a Recanati (MC); il Bosco di San Francesco, ad Assisi (PG); Parco Villa Gregoriana, a Tivoli (RM); la Baia di Ieranto, a Massa Lubrense (NA); le Saline Conti Vecchi, ad Assemini (CA) e la Batteria Militare Talmone, a Punta Don Diego, Palau (SS) – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna, a Trivero Valdilana (BI).