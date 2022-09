In Lombardia i Winter World Masters Games 2024

17:30

“Una grande occasione per la Lombardia e la montagna, un’area particolarmente fragile che ha bisogno di grandi eventi per promuoversi”. Così il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha espresso soddisfazione per i Winter World Masters Games che si terranno nel 2024 nella regione.

L’evento - che porterà nei comprensori del territorio circa 3.500 atleti, facendo da apripista ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina2026 – è stato presentato ufficialmente questa mattina, presso la sede della Regione, alla presenza del presidente Attilio Fontana.



L’arrivo della manifestazione segna un passo importante di un percorso che mira a rafforzare il binomio turismo-sport in Lombardia. E che proseguirà con la prossima candidatura della Regione ai Giochi olimpici invernali dei giovani nel 2028.



“Noi crediamo nel turismo e nello sport e in quello che lo sport può portare alla promozione del territorio. Ecco perché abbiamo cercato di lavorare per ospitare questi eventi”, ha dichiarato Fontana. Una strategia quella tracciata dal governatore che porterà al rilancio dei comprensori e al miglioramento delle infrastrutture dedicate agli sport invernali. A.N.