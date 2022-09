Veneto, Caner sugli affitti brevi fantasma: “Affrontare la questione a livello nazionale”

12:55

“Ben vengano i controlli, fondamentali per salvaguardare tutte le categorie del turismo che quotidianamente rispettano le regole”. Così, attraverso una nota, l’assessore al Turismo della Regione Veneto, Federico Caner, commenta le violazioni scovate a Venezia dalla Guardia di Finanza nell’ambito degli affitti brevi.

L’assessore esorta ad affrontare la questione “a livello nazionale”, rivendicando che “è solo grazie alla legge regionale sugli affitti turistici se oggi ci sono i controlli ed emerge un mercato parallelo che non fa bene al nostro turismo e alla promozione del Veneto. Coloro che alimentano questo genere di attività - continua - non solo creano un danno di immagine, ma rischiano di macchiare una delle nostre eccellenze, la ricettività che si pone come uno degli elementi distintivi della nostra offerta turistica. Tutto ciò fa solo del male al nostro mercato e va condannato senza se e senza ma”.