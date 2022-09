Garda Veneto: al via l'Osservatorio del turismo

13:10

Nasce l’Osservatorio del turismo del Garda Veneto. Realizzato dalla Federalberghi territoriale in collaborazione con H-Benchmark-Hospitality Data Intelligence, verifica mensilmente l’andamento del mercato turistico anche in ottica previsionale.

Gli obiettivi principali, si legge su Hotelmag, sono di supportare gli operatori nel pianificare ogni operazione aziendale, in corso d’opera e per il futuro; indirizzare le attività di promozione del territorio, di cui anche gli eventi; condividere informazioni con i media in modo puntuale e autorevole, in Italia e all’estero; trasmettere indicazioni adeguate a tutti gli stakeholder del territorio, per loro valutazione.



L'articolo completo è disponibile su Hotelmag a questo link