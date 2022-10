Lombardia, l’occasione del Pnrr

08:00

"La Lombardia da sempre ha una grande peculiarità: un turismo alto spendente. I nostri rapporti internazionali ci consentono un flusso di oltre 50 milioni di passeggeri all'anno. Milano fa da traino, è tra le città metropolitane più importanti a livello europeo e fa dei numeri straordinari soprattutto legati al mondo della cultura, della moda, del design". Così Lara Magoni (nella foto), assessore al Turismo della Regione Lombardia, riassume le caratteristiche dell'incoming nell'area.

Riguardo ai fondi in arrivo col Pnrr, prosegue: "Il Piano Lombardia ha già messo in campo 4 miliardi di euro in un anno per le amministrazioni per riuscire a gestire al meglio ogni tipo di territorio E il Pnrr è qualcosa in più, la Regione dal canto suo riesce a gestire già molto bene la sua economia".



Martina Tartaglino