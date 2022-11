La pizza napoletana diventa Stg: così l’Ue tutelerà il simbolo della cucina made in Italy

21:00

Al bando le imitazioni. Ora la pizza napoletana - simbolo della cucina made in Italy, nonché vera e propria attrazione gastronomica per i turisti stranieri che arrivano nella Penisola - è tutelata dall’Ue. Entrerà infatti in vigore il prossimo 18 diecembre il Regolamento che conferirà all’eccellenza campana il marchio Stg, ovvero ‘Specialità tradizionale garantita’.

La dicitura, riporta ilsole24ore.com, serverà a proteggere la ricetta della vera pizza napoletana. Nessun ristorante e nessuna confezione potrà quindi utilizzare la dicitura ‘Pizza Napoletana’ se non saranno rispettate la ricetta e le procedure di preparazione tradizionali.



Il Regolamento Ue stabilisce infatti tecniche di lavorazione e tempi di cottura da rispettare, nonché le materie prime da usare.



Nel dettaglio, sono esplicitamente le ore minime di lievitazione, la stesura a mano della pasta, le modalità di farcitura, la cottura in forno a legna a 485 gradi e l'altezza del cornicione di 1-2 cm.



Per le materie prime, queste dovranno essere esclusivamente made in Italy: olio etravergine di oliva, basilico fresco, mozzarella tradizionale Stg o di bufala campagna Dop. I pomodori possono essere pelati o freschi.