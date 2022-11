Torino sbarca negli aeroporti di Caselle e Orio al Serio

17:31

Un progetto di marketing territoriale dedicato a Torino sarà attivato negli aeroporti di Torino Caselle e di Bergamo Orio al Serio. Obiettivo sarà quello di coinvolgere e profilare i turisti per promuovere Torino e la provincia come destinazioni turistiche.

I viaggiatori che transiteranno dagli aeroporti di Torino Caselle e di Bergamo Orio al Serio e accederanno alle postazioni di promozione del territorio allestite presso i punti informativi gestiti da Turismo AlpMed potranno registrarsi gratuitamente a una rete wifi, fornire i propri dati e ricevere, sia in tempo reale sia in momenti successivi, informazioni, sconti e premialità mirate.



“È un progetto importante per la promozione della nostra destinazione perché consente ai turisti di conoscere meglio le proposte turistiche del territorio, di restare in contatto con gli operatori del settore creando anche un rapporto fiduciario e di usufruire delle proposte mirate ed elaborate sulla base dei reali interessi del cliente-turista” dice Fabio Borio (nella foto), presidente di Federalberghi Torino, che ha lanciato l’iniziativa in collaborazione con Booking Piemonte, con il supporto tecnico di WefourGuest ed il contributo di Camera di commercio di Torino.



“Attraverso questa esperienza – dice Borio - vogliamo ribadire e rilanciare la necessità di una sempre più stretta sinergia tra i diversi soggetti e attori che operano nel settore e che, a vario titolo, cooperano per incentivare le persone a visitare Torino”.