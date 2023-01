Destination Italia con Endu per crescere nel turismo sportivo

18:12

Destination Italia cresce nel turismo sportivo. L’azienda ha siglato una partnership con Endu, piattaforma digitale che riunisce la community degli appassionati di eventi endurance italiani, con l’obiettivo di sviluppare servizi turistici dedicati.

“Con l’investimento in Endu, intendiamo proseguire nello sviluppo di servizi turistici fortemente verticali, in questo caso specifici per il segmento degli appassionati di sport di endurance e sport outdoors, che a livello mondiale è costituito da milioni di praticanti in tutto il mondo - spiega in una nota Dina Ravera, azionista di riferimento di Destination Italia -. Nella sola Italia, si contano oltre un milione di amatori e 100 mila agonisti. Sono comunità coese, organizzate in team e società sportive, che viaggiano regolarmente in gruppo in tutto il mondo per partecipare a gare ed eventi, o anche solo per praticare il loro sport in zone turistiche particolarmente adatte e suggestive. Nella strategia di sviluppo del Gruppo - continua Ravera -, l’offerta di prodotti turistici verticali proprietari, sviluppati e gestiti da noi, è fondamentale per portare in Italia viaggiatori alto-spendenti che ritornano più volte nel tempo, per ragioni diverse e in momenti diversi dell’anno. Anche nel settore sportivo l’Italia ha da offrire destinazioni da sogno, basti pensare, ad esempio, al fascino esercitato dal ciclismo su strada nelle regioni collinari e di montagna del Nord Italia, rese famose nel mondo dal Giro d’Italia. Tuttavia, queste destinazioni vanno proposte agli operatori internazionali proattivamente, e soprattutto devono essere valorizzate attraverso offerte turistiche integrate, composte da accommodation e logistica ma anche di esperienze.”



La prima fase della partnership vedrà lo sviluppo di pacchetti turistici dedicati ai partecipanti alle migliaia di competizioni sportive di endurance organizzate in Italia – maratone, trail running, gare ciclistiche su strada e off-road, nuoto in piscina e mare aperto, sci di fondo, triathlon e gare miste.



I pacchetti saranno veicolati attraverso il portale Endu e resi disponibili ai clienti b2b del Gruppo Destination Italia (Tour Operator internazionali).



Nel medio-lungo periodo, la partnership prevede lo sviluppo di nuovi prodotti turistici esperienziali dedicati agli appassionati di sport outdoors ed endurance, focalizzati su alcuni territori italiani ad alta vocazione ed attrattività.