16:58

“L’occasione di incontro tra tour operator americani e attori del turismo piemontesi più grande di sempre”. Così Fabrizio Ricca, assessore regionale all’Internazionalizzazione, definisce ‘We are Piemonte’, l’evento organizzato da Visit Piemonte in collaborazione con Enit a Manhattan e che ha visto 83 soggetti accreditati.

I Giochi Mondiali Universitari

L’iniziativa fa parte di quelle inserite nel programma di attività promozionali collaterali al passaggio della bandiera dei Giochi Mondiali Universitari da Lake Placid al Piemonte, la regione che sarà sede dell’evento sportivo nel 2025 con gare a Torino, Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo.



“Il nostro - continua Ricca - è il secondo meeting di promozione turistica più rilevante organizzato da un territorio a New York post emergenza Covid. Se dal 2019 a oggi l’aumento di cittadini Usa sul territorio è stato del 4%, con il successo di questo tipo di iniziative lavoriamo per triplicare la cifra nei prossimi cinque anni”.



Oltre 100mila turisti Usa

In base ai provvisori del 2022, i turisti americani che hanno soggiornato in Piemonte sono stati più di 100mila, con oltre 270mila pernottamenti, numeri che triplicano i valori del 2021. “Gli Stati Uniti rappresentano per il Piemonte il sesto mercato estero di provenienza e rispetto al 2019 abbiamo registrato un aumento del 4% negli arrivi e dell’11% nelle presenze - sottolinea l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio -. Torino e prima cintura, laghi e colline sono le mete privilegiate dagli americani nella nostra regione, con incrementi anche significativi. Questi incontri di sistema realizzati a New York, che erano già stati preceduti e che saranno seguiti da altre iniziative promozionali, puntano a rafforzare negli Stati Uniti l’immagine del Piemonte”.



“Quello statunitense è uno dei nostri mercati privilegiati e di quest’importante iniziativa raccoglieremo col tempo i risultati -. spiega il presidente del CdA di Visit Piemonte, Beppe Carlevaris (nella foto) -. Il nostro obiettivo, condiviso con la Regione Piemonte, è quello di sfruttare il grande evento sportivo come volano per valorizzare e promuovere i prodotti di eccellenza e comunicare l’offerta turistica regionale a tour operator e agenzie di viaggi outgoing americane”.