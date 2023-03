Calabria, progetto “Mid I Start Up” per la riqualificazione del ricettivo

08:47

Ammonta a tre milioni di euro il fondo destinato in favore delle strutture turistiche calabresi che intendano investire per il loro riposizionamento mediante la riqualificazione dell’offerta a vari livelli.

La novità per la regione arriva grazie al progetto che vede impegnati Regione ed Ente nazionale per il microcredito per il sostegno alle imprese turistiche della Calabria, si legge su Tempostretto.it, attraverso il piano “Mid I Start Up”.



L’iniziativa si rivolge alle piccole o medie imprese del ricettivo a vario livello. Le richieste devono essere presentate dal prossimo 15 marzo e fino al 29 dello stesso mese.