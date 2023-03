Fvg, torna domani ‘Castelli Aperti’: manieri e giardini si svelano al pubblico

21:00

Torna domani ‘Castelli Aperti Fvg’. Giunta alla 39esima edizione, l’iniziativa - resa possibile grazie al Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia - consentirà fino a domenica 19 marzo di visitare 18 tra manieri, dimore storiche e giardini situati nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia normalmente inaccessibili al pubblico.



Novità di quest’anno la possibilità di poter accedere alla Torre San Paolino, a Premariacco. Si tratta di una casa-torre, costruita prima del 1554.



Ogni visita sarà guidata dai castellani.



L’elenco dei castelli aperti e le regole per l’accesso sono disponibili sul sito consorziocastelli.it. In alternativa, è possibile contattare i numeri 0432-288588 e 328 6693865; o scrivere una mail a visite@consorziocastelli.it.