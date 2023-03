08:10

Nel 2023 l’imposta di soggiorno in Italia frutterà ai comuni 678 milioni di euro, con un aumento del +9,5% rispetto al 2021. La cifra è in crescita anche sul 2019, ultimo anno pre pandemia, quando gli incassi relativi alla tassa di soggiorno si erano fermati a 622 milioni.

A dare le cifre l’Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno di JFC di Massimo Feruzzi, che evidenzia come sia in crescita il numero dei comuni in cui quest’anno si pagherà l’imposta, che arriva a 1.011. Sono 23 le nuove destinazioni che da quest’anno applicheranno la tassa ai turisti: fra queste Bari, Taranto, Caserta, Tarvisio, Bagnoregio, Manduria, Bagnara Calabra e anche Forte dei Marmi, dove l’introduzione è stata nel 2020, ma l’applicazione parte solo oggi.



Molti i Comuni che hanno deciso – o che stanno valutando – di ritoccare verso l’alto l’imposta per i turisti: sono 96 ad oggi, ma il tema è caldo in molte destinazioni. Già aumentato l’importo della tassa di soggiorno o ampliato il periodo di applicazione a Riccione,

Gubbio, Assisi, Santa Margherita Ligure, Cava dei Tirreni, Terrasini, Cortona, Lucca, Napoli, Desenzano del Garda, Firenze, Palermo. Raddoppia la tassa di soggiorno a Malcesine, a Garda, a Fano, non senza polemiche da parte delle associazioni e degli operatori.



“L’ospite – dice Massimo Feruzzi - sarà oppresso da vecchie e nuove gabelle. Oltre all’imposta di soggiorno, vi è infatti il contributo di sbarco, che ha consentito a 26 comuni di incassare nel 2022 circa 23 milioni di euro, ma è attivo anche il ticket per i bus turistici in 44 comuni, con un incasso stimato in circa 143 milioni di euro e pure la tassa d’imbarco sul biglietto aereo, che aumenterà a Venezia e Napoli, e forse anche a Brindisi. Da quest’anno si pagherà il ticket di ingresso a Venezia, variabile tra i 3 ed i 10 euro per gli escursionisti giornalieri, come pure a breve si dovranno pagare 2 euro di ingresso per poter vedere il cortile e il balcone di Giulietta a Verona”.