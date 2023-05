11:59

La finanza quale strumento irrinunciabile per la crescita strutturale del turismo italiano. Una presenza che accompagna il comparto da tempo, con risultati tangibili, e che sta crescendo. Non è casuale, quindi, che Intesa Sanpaolo sia stata lead sponsor di Meet Forum 2023, tenutosi a Stresa.

“Il settore turistico rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro Paese - ha ricordato Stefano Barrese (nella foto), responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo -. E ora lavoriamo per un rilancio con ulteriori chiavi di crescita, tra cui la sostenibilità, attraverso nuove iniziative come i finanziamenti per conseguire obiettivi Esg".



La travel industry italiana sta cambiando pelle, gli imprenditori si stanno convincendo della necessità di essere più affidabili e produttivi. “Il turismo è un settore positivo nella lettura del rischio - ha sottolineato Barrese -, è un settore che definiamo ‘green’, ma rispetto a tutto ciò che è altamente qualitativo nell’erogazione del servizio. Motivo per cui invitiamo i clienti a investire sull’innalzamento della qualità. Le ‘stelle’, nella misura in cui rappresentino veramente il contenuto di quella valutazione, sono un elemento importante per noi sia dal punto di vista del rischio, sia di quello dell’erogazione, all’operatore, dei benefici sul piano del pricing”. In sintesi, “se il cliente è meritevole, i soldi gli vengono dati”.



Silvana Piana