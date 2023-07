Travel Hasthag: l'undicesima edizione sarà a New York

21:00

Sarà la Grande Mela ad ospitare il 26 settembre l’undicesima edizione di Travel Hasthag, evento di networking dedicato alla promozione turistica dell’Italia

Travel Hashtag torna a New York in occasione dell’undicesima edizione patrocinata da Enit e interamente dedicata all’incoming Italia. L’evemto dsi svolgerà il prossimo 26 settembre e riporterà l’hasthag #incomparableitaly. Location scelta per l’evento che coinvolgerà i principali buyer del mercato Usa sarà The Michelangelo, hotel 5 stelle nel cuore di Manhattan.

"L’Italia è destinazione top of mind per il mercato statunitense – spiega Nicola Romanelli (nella foto), fondatore e presidente di Travel Hashtag – ed è il motivo per cui abbiamo deciso di tornare a New York insieme ad alcuni partner consolidati come Ita Airways, Regione Basilicata, Martulli Viaggi, Palazzo di Varignana, Comune di Cremona ed altri al debutto con noi tra cui il gruppo McArthurGlen, Regione Marche, Italia Wedding Tourism, Bettoja Hotels, Hotel Nord Nuova Roma, Cremona Hotels, Museo del Violino e Teatro Ponchielli di Cremona, Canne Bianche Lifestyle Hotel e Matera Collection”.