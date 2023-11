Le mete per lo sci: ecco le più richieste

13:04

Livigno, Bormio e Madonna di Campiglio. Questo il podio delle località sciistiche più gettonate dagli italiani, stilata dalla piattaforma Holidu sulla base delle ricerche effettuate per soggiornare dal 1° novembre al 31 marzo 2024.

Le tre località italiane dominano la classifica della piattaforma, seguite subito da Roccaraso Rivisondoli e Merano.



Nella top five, i prezzi medi per lo skipass si attestano a quota 58 euro per Livigno, 48 euro per Bormio, 110 euro per Madonna di Campiglio, 52 euro per Roccaraso e 64 euro per Merano.



Scorrendo la classifica intera, tra le regioni italiane prevale il Trentino-Alto Adige con ben 14 località in classifica (più 2 di confine), segue la Lombardia con 4 (più una di confine), mentre Valle d'Aosta, Abruzzo e Piemonte piazzano ben 3 località nella graduatoria ciascuna.



Predilette le località italiane: su 40 destinazioni solo 5 sono estere.