Greater Miami e Miami Beach, Italia nella top ten dei mercati

Continua l’interesse del mercato italiano per Greater Miami e Miami Beach, destinazione che nel 2025 ha visto il nostro Paese classificarsi all’ottavo posto tra i primi 10 mercati esteri.

Il dato è stato presentato in occasione dell’evento annuale State of the Travel & Tourism Industry del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, durante il quale è emerso un bilancio particolarmente positivo per il turismo locale: 28,3 milioni di visitatori, 32,2 miliardi di dollari di impatto economico complessivo e una destinazione sempre più competitiva a livello globale.

L’evento si è svolto presso lo storico Biltmore Hotel di Coral Gables, scelto in vista del centenario del resort nel 2026, e ha riunito oltre 500 ospiti. Tra gli interventi istituzionali, quelli della sindaca della contea di Miami-Dade Daniella Levine Cava, del presidente del Miami-Dade County Board of County Commissioners Anthony Rodriguez, della commissaria della contea di Miami-Dade Natalie Milian Orbis e del sindaco di Miami Beach Steven Meiner.

Tra i prossimi appuntamenti il completamento dell’hotel headquarters del Miami Beach Convention Center, che aprirà nuove opportunità per il segmento congressuale, il 25° anniversario di Miami Spice e del South Beach Wine & Food Festival, oltre ovviamente a grandi eventi internazionali come la FIFA World Cup 26™.

Nel 2025 la spesa dei visitatori nella contea di Miami-Dade ha raggiunto 22,7 miliardi di dollari in pernottamenti, ristorazione, shopping, trasporti e intrattenimento, con una crescita del 4,1% rispetto al 2024. Il comparto ha inoltre supportato oltre 216mila posti di lavoro, pari al 10% dell’occupazione complessiva della contea, generando più di 12 miliardi di dollari in salari nel settore dell’ospitalità.

“Con l’aumento dei flussi turistici cresce anche il beneficio economico per tutta la contea di Miami-Dade - ha dichiarato Julissa Kepner, Board Chair GMCVB -. Il turismo, per noi, è molto più di un settore: è un motore della nostra reputazione globale, della nostra solidità economica e della qualità della vita dei residenti. Il nostro successo si fonda su slancio, creatività e una visione internazionale ambiziosa”.

Il turismo rappresenta circa l’8% del Pil della contea di Miami-Dade e genera oltre 5,3 miliardi di dollari in entrate fiscali federali, statali e locali. I visitatori internazionali hanno speso in media oltre 1.150 dollari a persona per viaggio, sostenendo le performance di hotel, ristorazione e retail. Nei primi quattro mesi del 2026 la destinazione si è posizionata al primo posto tra i 25 principali mercati alberghieri degli Stati Uniti per le tre principali metriche del settore: occupazione, tariffa media giornaliera e ricavo per camera disponibile. Un risultato che conferma la solidità della domanda e la fiducia del mercato.

“Guardando al futuro - ha commentato David Whitaker, presidente & ceo GMCVB - il turismo continuerà a essere una forza trainante per le opportunità e la qualità della vita nella contea di Miami-Dade. Il successo della nostra economia turistica crea occupazione, rafforza le imprese locali, genera entrate fiscali essenziali e contribuisce a finanziare infrastrutture, istituzioni culturali ed esperienze di comunità su cui i residenti contano ogni giorno”.