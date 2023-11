10:01

Il turismo sportivo è sinonimo di passione e volano fondamentale per la nostra economia, in quanto genera numeri importanti sia in termini di presenze che di fatturato”. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italia, ha parlato in questi termini del segmento in occasione del Forum Internazionale del Turismo di Baveno.

“Sono più di 900 - spiega a ilgazzettino.it - le gare organizzate nel corso della stagione, nelle oltre 25 discipline sportive ‘a quattro ruote’ sotto la guida della Giunta Sportiva di Aci e della Direzione per lo Sport Automobilistico Aci, con il contributo di Aci Sport S.p.A. Siamo l’unico Paese al mondo a poter vantare due Gran Premi di Formula 1 e un appuntamento mondiale Wrc”.



E spiega che solo questi tre eventi, da soli, rappresentano un patrimonio storico, sportivo ed economico capace di rigenerarsi ogni anno “e di generare ingenti ritorni economici sul territorio di svolgimento e più in generale su tutto il sistema Paese. Il loro valore complessivo, infatti, è pari a quasi 870 milioni di euro”.